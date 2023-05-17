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Командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал Александр Сырский обеспокоен возможным срывом сроков проведения контрнаступления украинской армии под Бахмутом (ранее Артемовск) из-за применения климатического оружия со стороны российского военного командования.

По информации украинских пабликов, штурмовым группам ВС Украины не удалось быстро проломить оборону российских сил на флангах Бахмута из-за чего боевые действия опять приняли характер позиционных боев. Спецоперация украинских сил по молниеносному захвату Клещеевки, расположенной под Бахмутом, также не дала результатов.

Стало очевидным, что первоначальный план командующего группировкой «Восток» генерала Сырского по проведению молниеносного контрудара с флангов Бахмута провалился. При этом по инсайдерской информации стало известно, что украинский генерал опасается применения российским Генштабом климатического оружия на Донбасском направлении, поскольку затяжные дожди «похоронят» любые надежды ВС Украины на успешное контрнаступление.

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