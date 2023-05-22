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Военнослужащие украинской армии тратят на освоение западных систем вооружения от двух недель до двух месяцев. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на заявление командующего объединенными силами украинской армии Сергей Наев.

По словам украинского генерала, военнослужащие ВСУ тратят примерно две недели, чтобы освоить такие западные системы вооружений, как переносные зенитные ракетные или противотанковые ракетные комплексы. Однако для освоения управлением тяжелой бронированной техники необходимо потратить до двух месяцев, добавил Наев.

Украинские солдаты также проходят обучение на полигонах западных стран. В среднем обучение в странах НАТО для украинских бойцов длится примерно один месяц. По словам генерала ВС Украины, примерно украинскими военнослужащими уже освоено западной военной техники со всей номенклатуры в 40%, а по отдельным категориям данный показатель составляет 100%.

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