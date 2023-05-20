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В своем официальном телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный кратко написал о телефонном разговоре с руководителем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

Он сообщил, что главными темами обсуждения были события в Артемовске, а также вооружение, которого не хватает Киеву для перехода в контрнаступление. Так, Залужный особо выделил дальнобойные ракеты.

“Мы поблагодарили их за систему Patriot и рассказали о ее эффективной работе, в приоритете — дополнительные системы ПВО для усиления защиты воздушного пространства”, – написал украинский генерал.

Стоит отметить, что никакого видео или фотоподтверждения этих переговоров нет, что лишь усиливает подозрения, распространяющиеся по Сети уже несколько дней подряд. Издание “Московский комсомолец” пишет, что украинский главком в последний раз был на публике и попал под объективы еще 13 апреля. С тех пор о его действиях появляются лишь текстовые сообщения, что вполне может подтверждать версию о гибели генерала.

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