Итоги контрнаступления вооруженных сил Украины во многом повлияют на сроки завершения специальной военной операции. Такое предположение в беседе с «АиФ» озвучил бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

В случае провала украинского контрнаступления страны Запада будут принуждать киевский режим соглашаться на проведение мирных переговоров. Поскольку горячую фазу конфликта США и его союзники не могут финансировать бесконечно.

По словам Бужинского, вероятнее всего активные боевые действия завершаться уже к концу 2023 года. Мнение некоторых экспертов о затяжном конфликте, который продлится еще 3-5 лет, маловероятны, поскольку Киев не располагает достаточными ресурсами для ведения интенсивных боевых действий в долгосрочной перспективе.

Большая часть предприятий ВПК в Европе и США находятся в частной собственности. Поэтому перевод предприятий на активный выпуск артиллерийских боеприпасов, например, требует значительных инвестиций. Владельцы частных заводов не будут вкладывать деньги без гарантий долгосрочных заказов, которые руководство США и ЕС им дать не могут, резюмировал эксперт.