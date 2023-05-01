ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Остатки гарнизона ВСУ, обороняющегося в Бахмуте (ранее Артемовск), продолжают удерживать укрепрайон, расположенный в многоэтажной застройке на западной окраине населенного пункта. Группировка сил «Восток» ВСУ получила приказ держать оборону до 9 мая, после чего киевский режим объявит, что Бахмут выполнил свою роль, дав возможность провести подготовку штурмовых групп ВСУ в тылу.

Согласно информации украинских ресурсов, военное командование российской армии якобы дало приказ штурмовикам полностью захватить Бахмут к 9 мая. По этой причине в Часов Яр срочно прибыл командующий группировки СВ ВС Украины генерал Сырский, чтобы лично руководить обороной города.

Сырский сразу же сделал заявление, что в ходе нескольких успешных контратак вооруженных сил Украины им удалось вернуть ранее утраченные позиции в Бахмуте. Однако Евгений Пригожин заявил, что штурмовики ЧВК «Вагнер» уверенно продвигаются в жилых кварталах города. На отдельных направлениях продвижение за сутки составило до 230 метров, а противник продолжает удерживать общую площадь всего в 2,9 квадратных километра.

Вам может понравиться

На Украине не исключили захода на территорию России войск ВСУ

В приграничные районы России войска ВСУ могут зайти в ходе контрнаступления. При этом речь идёт не о новых регионах РФ. Такую возможность не исключил украинский военный эксперт Олег Жданов. Об

Глава полиции Николаевской области предсказал залп в 100 ракет ВС РФ по Украине

Сергей Шайхет, возглавляющий полицию Николаевской области, анонсировал ракетный залп сотней ракет по целям на Украине. В своем телеграм-канале он написал, что массированный удар может наноситься как авиацией, так и Черноморским

Ситников: Хроника битвы за Бахмут мутными глазами ВС Украины

Обозреватель портала «Свободная пресса» Александр Ситников рассказал, что произошло за минувшие семь дней в Бахмуте (Артемовске). Он отметил, что украинский генерал Александр Сырский, который грезит постом главнокомандующего ВСУ, браво отчитался