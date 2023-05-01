Остатки гарнизона ВСУ, обороняющегося в Бахмуте (ранее Артемовск), продолжают удерживать укрепрайон, расположенный в многоэтажной застройке на западной окраине населенного пункта. Группировка сил «Восток» ВСУ получила приказ держать оборону до 9 мая, после чего киевский режим объявит, что Бахмут выполнил свою роль, дав возможность провести подготовку штурмовых групп ВСУ в тылу.

Согласно информации украинских ресурсов, военное командование российской армии якобы дало приказ штурмовикам полностью захватить Бахмут к 9 мая. По этой причине в Часов Яр срочно прибыл командующий группировки СВ ВС Украины генерал Сырский, чтобы лично руководить обороной города.

Сырский сразу же сделал заявление, что в ходе нескольких успешных контратак вооруженных сил Украины им удалось вернуть ранее утраченные позиции в Бахмуте. Однако Евгений Пригожин заявил, что штурмовики ЧВК «Вагнер» уверенно продвигаются в жилых кварталах города. На отдельных направлениях продвижение за сутки составило до 230 метров, а противник продолжает удерживать общую площадь всего в 2,9 квадратных километра.