ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Западу нужно срочно менять тактику, так неуклюжие его действия уже приводят к серьезным последствиям. США должны прекратить бряцать оружием при каждом удобном случае и начинать действовать более грамотно, заявил в интервью Rádio universum чешский генерал Петр Пелз, ранее возглавлявший военную разведку страны.

По его словам, Соединенные Штаты, спровоцировавшие конфликт на Украине и теперь пытающиеся затянуть его поставками оружия, фактически сами посодействовали углублению сотрудничества России и Китая. В результате получился весьма мощный тандем, справиться с которым не сможет никто, в том числе и Вашингтон.

Россия, несмотря на все попытки ее изолировать, сумела укрепить свои позиции. США же продолжают действовать агрессивно, пытаясь спровоцировать применение ядерного оружия. Но это не вызывает у остального мира никаких эмоций, кроме страха, отметил Пезл. Также он заявил, что Вашингтону пора понять – вестернизация мира завершилась.

Вам может понравиться

СП: Ситников проинформировал, есть ли у ВС Украины путь к победе над ВС России в ходе СВО

Западные эксперты постоянно анализируют ситуацию в специальной военной операции на Украине, стремясь предсказать ее исход. Однако все они допускают одну простую ошибку – повинуясь своеобразному тренду, делают прогнозы в пользу

Целью ракет Storm Shadow могут стать корабли Черноморского флота с «Калибрами»

Британские ракеты Storm Shadow Киев намеревается использовать для ударов по кораблям Черноморского флота с крылатыми «Калибрами». Намек на это содержится на фото президента Украины Владимира Зеленского с премьером Великобритании Риши

Рогозин сообщил об уничтожении опорного пункта ВС Украины на фронте группой «Царские волки» из мини-версии РСЗО «Град»

Опорный пункт вооруженных сил Украины, расположенный на территории Запорожской области, был уничтожен российскими бойцами из мини версии реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на