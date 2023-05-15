Западу нужно срочно менять тактику, так неуклюжие его действия уже приводят к серьезным последствиям. США должны прекратить бряцать оружием при каждом удобном случае и начинать действовать более грамотно, заявил в интервью Rádio universum чешский генерал Петр Пелз, ранее возглавлявший военную разведку страны.

По его словам, Соединенные Штаты, спровоцировавшие конфликт на Украине и теперь пытающиеся затянуть его поставками оружия, фактически сами посодействовали углублению сотрудничества России и Китая. В результате получился весьма мощный тандем, справиться с которым не сможет никто, в том числе и Вашингтон.

Россия, несмотря на все попытки ее изолировать, сумела укрепить свои позиции. США же продолжают действовать агрессивно, пытаясь спровоцировать применение ядерного оружия. Но это не вызывает у остального мира никаких эмоций, кроме страха, отметил Пезл. Также он заявил, что Вашингтону пора понять – вестернизация мира завершилась.