Герой России, председатель президиума «Офицеров России» и генерал-майор авиации Сергей Липовой опроверг свое собственное заявление об атаке со стороны вооруженных сил Украины сотней беспилотных летательных аппаратов Москвы на 9 мая.

По его словам, он сделал заявление об атаке на Москву 9 мая сотни украинских беспилотных летательных аппаратов, основываясь на непроверенной информации. Липовой подчеркнул, что полученные им данные поступили из неофициальных непроверенных источников, опубликованных в социальных сетях.

Напомним, что ранее во время своей пресс-конференции с представителями прессы генерал-майор Сергей Липовой заявил, что 9 мая российские средства радиоэлектронной борьбы и комплексы противовоздушной обороны якобы обезвредили более ста беспилотных летательных аппаратов, которые должны были атаковать различные объекты на территории Москвы.

Ранее в ночь на 3 мая два украинских дрона попытались атаковать московский Кремль. Соответствующие кадры со взрывом одного из них над куполом Сенатского дворца были опубликованы в Сети.