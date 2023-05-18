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Российская ПВО сбила одну из британских ракет Storm Shadow, что позволило получить подробную информацию об этих боезарядах. Выяснилось, что срок их годности закончился еще 10 лет назад, рассказал Герой России, генерал Сергей Липовой.

Он отметил, что Великобритания должна была утилизировать 200 ракет, но решила не возиться и отправить их в Киев.

«Они не стали тратиться на утилизацию этих боеприпасов, а просто продали их Украине, несмотря на истекший срок годности. Куда именно могут полететь эти ракеты — вопрос открытый», – цитирует генерала издание «Московский комсомолец».

Портал Avia.Pro пишет, что есть и другая информация, указывающая, что гарантийный срок британских ракет заканчивается в 2024-2025 годах. Однако в любом случае российские ВС достаточно быстро адаптировались к новому вооружению в распоряжении ВСУ и научились его сбивать.

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