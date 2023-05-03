Генерал-майор Сергей Липовой в ходе интервью ресурсу News.ru сообщил, что атака украинских дронов на Кремль могла быть проведена для проверки системы ПВО.

Согласно его словам, дрон мог быть запущен где-то в Подмосковье и лететь на максимально возможной низкой высоте в тени высотных домов, что позволило ему долететь до самого центра Москвы.

Липовой добавил, что у России присутствует многослойная система ПВО, включая различные системы наблюдения за стратегическими объектами в Москве, которые способны обнаружить объекты любого размера.

Он также отметил, что дрон можно собрать вручную в любом гараже из куска фанеры, пары электродвигателей и блока управления.

Сообщается, что российские силовики планируют выяснить, кто управлял и собирал беспилотники, которые атаковали Кремль.