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Бывший заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, вице-президент Российского совета по международным делам генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский прокомментировал «АиФ» перспективы украинского контрнаступления в зоне СВО.

По мнению военного эксперта, для успешного проведения контрнаступления необходимо собрать мощную военную группировку из двух эшелонов: для прорыва и закрепления на позициях. При этом численное превосходство только личного состава должно быть на уровне 3 к 1. Также необходимо получить преимущество в бронетехнике, ствольной артиллерии и авиации.

Бужинский отметил, что вооруженные силы Украины не располагают необходимым количеством сил и техники для успешного прорыва, например к Мелитополю. Однако наносить локальные удары в различных местах линии фронта с целью выявить слабые места в российской обороне вполне способны.

Вполне возможно, что украинская армия сможет попытаться прорвать оборону ВС России в одном месте, сконцентрировав все силы на прорыве. Однако натиск противника продлится не более трех недель. В случае прорыва на Южном фронте у противника и вовсе нет шансов, поскольку там везде ровный степной рельеф, что позволит ВС России использовать свое преимущество в воздухе, резюмировал Бужинский.

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