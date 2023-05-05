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Голландское издание GeenStijl рассказало о «неожиданном визите» в Нидерланды президента Украины Владимира Зеленского. Читатели газеты заявили, что почему-то об этой внезапной поездке знали все без исключения журналисты и политики страны.

Один из комментаторов заметил, что украинский лидер выступал под перевернутым флагом своей страны. Он так увлекся выпрашиванием новых ракет, гарантий безопасности и вооружений, что этого даже не заметил.

Все выступление Зеленского в Гааге читатели назвали «кабаре-спектаклем». Также многие отметили, что комик даже в должности главы государства остается не более, чем комиком, не способным на что-либо большее.

Зеленский в очередной раз угрожал всей Европе «российской агрессией», чтобы выклянчить немного истребителей F-16 и тысячи смертоносных боезарядов, подвели итог комментаторы.

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