Текущая международная обстановка оказала влияние на ценовую политику на летний отдых. Россиянам в нынешнем летнем сезоне по сравнению с предыдущим придется заплатить на 15-20% дороже. Из-за этого многие туристы стали выбирать более доступные варианты летнего отдыха. Теперь популярностью стали пользоваться направления в страны СНГ, Кавказ, север России.

Некоторые из россиян все же решили отдыхать за рубежом, однако большинство из них едут в «несезон» и останавливаются в более дешевых отелях, выбирают форматы поездки на выходные дни. Но большая часть российских туристов все-таки выбирают путешествие по родной стране. Стоит отметить, что количество предложений отдыха в России теперь наоборот увеличилось.

И если ранее большой популярностью пользовался отдых на Алтае, Кавказе, Камчатке, Кольском полуострове, то с минувшего года появилось множество желающих посетить Курильские острова и Сахалин. Также туристы стали активно интересоваться отдыхом на Чукотке, Ладожском озере, Архангельской области, Шантарскими островами и другими местами в нашей стране.