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Начальник вещевой службы тыла 501-го отдельного батальона морской пехоты ВС Украины, который весной 2022 года вместе с бойцами сдался в плен российским войскам в Мариуполе, был обвинен в госизмене сотрудниками Государственного бюро расследования (ГБР) Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из заявления следователей ГБР Украины, начальник вещевой службы уговорил одного из командиров морской пехоты ВС Украины сдаться в плен военнослужащим российской армии. Вместе с командиром в плен к российским войскам сдалось еще 277 морских пехотинцев ВС Украины, которые фактически не знали, что направляются добровольно сдаваться в плен.

По информации следствия, рядовые военнослужащие подразделения 501-го отдельного батальона морской пехоты не осознавали, что выполняют противоправный приказ вышестоящего командования. Поэтому следователями ГБР Украины было принято решение о закрытии ведения дела о дезертирстве личного состава батальона.

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