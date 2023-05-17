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Уничтожение зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине может поставить крест на поставках вооружения западными странами Киеву. Особенно вооружения дорогого и высокотехнологичного. Такое мнение высказал советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин. Его слова приводит РИА “Новости”.

Ранее Минобороны РФ отчиталось, что в результате ракетного обстрела уничтожены 5 пусковых установок ЗРК Patriot, которые ранее западные союзники Киева передали в распоряжение ВСУ. По словам Гагина, “Пэтриоты” были уничтожены “достаточно несложно”, из-за чего страны НАТО могут отказаться о дальнейших поставок таких систем.

Поставки другого вооружения тоже могут находиться под вопросом. Гагин подчеркнул, что для стран НАТО принципиально, чтобы России не достались технологии производства того или иного ворожения, которые можно получить при захвате техники. В этой связи Запад может ограничить поставки ВСУ новейшего вооружения.

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