Контрнаступление принесет ВСУ огромные потери, так как Россия успела выстроить эшелонированную многоуровневую оборону на всех направлениях. Спутниковые снимки показывают, что мощные фортификационные сооружения появились на всех участках линии соприкосновения, что не сулит Киеву ничего хорошего, пишет издание The Financial Times.

Украинский эксперт Николай Белесков, представляющий Национальный институт стратегических исследований, уверен, что потери ВСУ будут огромными. Сами по себе укрепления ВС РФ вряд ли остановят контрнаступление, но у России имеются артиллерия и авиация, боевая техника и хорошо подготовленные пехотные подразделения, которые сумеют сдержать натиск ВСУ.

Американский эксперт Роб Ли отметил, что фортификационные сооружения ВС РФ выстроены грамотно, они позволяют “увести” украинские войска в тех направлениях, где их будут ожидать крупные силы. Поэтому обойтись без колоссальных потерь Киеву не удастся.