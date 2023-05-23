ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Саммит G7 в Хиросиме может остаться в истории, как высшая точка поддержки Киева его западными союзниками. В дальнейшем помощь будет ослабевать. Такое предположение сделал в статье для Financial Times (FT) обозреватель Гидеон Рахман – передаёт РИА “Новости”.

Он рассказал, что после саммита Украина стала испытывать давление со стороны союзников. Оно вызвано в том числе и выборами президента США, которые намечены на 2024 год. Рахман полагает, что в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа военная помощь Киеву от США станет значительно меньше. Это в свою очередь отразится на помощи со стороны Европы.

Кроме этого, союзники Киева обеспокоены грядущим контрнаступлением Украины. В случае, если оно провалится – а этого нельзя исключать – странам НАТО будет сложнее помогать киевским властям. Уже сейчас звучат заявления о том, что помощь Украине истощает арсеналы западных государств, поскольку то, что производится на Западе за недели “украинцы потребляют за часы”.

На этом фоне страны Запада уже в скором времени будут вынуждены сократить объёмы помощи, заключает Рахман.

Вам может понравиться

Марочко: Командир бригады ВСУ “Эдельвейс” ликвидирован под Артемовском

10-я горно-штурмовая бригада ВСУ, которой указом президента Украины Зеленского недавно было присвоено нацистское название “Эдельвейс”, жестко обстреливала территорию Луганской народной республики. Приказы наносить удары по мирным населенным пунктам отдавал командир

РИА Новости: Президент Украины Зеленский признал, что ВСУ потеряли Артемовск

На вопрос, находится ли Бахмут (Артемовск) все еще в руках Украины, заданный на полях саммита “Большой семерки” в Хиросиме, президент Владимир Зеленский ответил отрицательно. “Я думаю, что нет”, – заявил

The Paper: Усилить сдерживание Запада России позволит выход из ДОВСЕ

Кардинальные изменения в геополитике и безудержное расширение НАТО вынуждают Россию принять решение о выходе из Договора о вооруженных силах Европы (ДОВСЕ), сообщает издание The Paper. Автор публикации Лань Шуньчжэн пояснил,