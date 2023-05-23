Саммит G7 в Хиросиме может остаться в истории, как высшая точка поддержки Киева его западными союзниками. В дальнейшем помощь будет ослабевать. Такое предположение сделал в статье для Financial Times (FT) обозреватель Гидеон Рахман – передаёт РИА “Новости”.

Он рассказал, что после саммита Украина стала испытывать давление со стороны союзников. Оно вызвано в том числе и выборами президента США, которые намечены на 2024 год. Рахман полагает, что в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа военная помощь Киеву от США станет значительно меньше. Это в свою очередь отразится на помощи со стороны Европы.

Кроме этого, союзники Киева обеспокоены грядущим контрнаступлением Украины. В случае, если оно провалится – а этого нельзя исключать – странам НАТО будет сложнее помогать киевским властям. Уже сейчас звучат заявления о том, что помощь Украине истощает арсеналы западных государств, поскольку то, что производится на Западе за недели “украинцы потребляют за часы”.

На этом фоне страны Запада уже в скором времени будут вынуждены сократить объёмы помощи, заключает Рахман.