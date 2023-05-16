Как сообщает РИА Новости, Федеральной службой безопасности была задержана гражданка Украины, которая осуществляла сбор информации о ВС России. Соответствующую информацию передал центр общественных связей ведомства 16 мая.

В сообщении говорится, что сотрудниками ФСБ была пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. Она выполняла задание иностранных спецслужб, осуществляла сбор и передачу информации в отношении военных объектов, техники и боевых позиций ВС России.

Отмечается, что при обыске у задержанной были изъяты электронные устройства с содержащимися на них данных о месте дислокации и деятельности военнослужащих ВС России группировки «Восток». В отношении украинки было возбуждено уголовное дело следственным управлением ФСБ России по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемую взяли под стражу. Однако личность женщины в интересах следствия не раскрывается.