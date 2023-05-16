ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, Федеральной службой безопасности была задержана гражданка Украины, которая осуществляла сбор информации о ВС России. Соответствующую информацию передал центр общественных связей ведомства 16 мая.

В сообщении говорится, что сотрудниками ФСБ была пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. Она выполняла задание иностранных спецслужб, осуществляла сбор и передачу информации в отношении военных объектов, техники и боевых позиций ВС России.

Отмечается, что при обыске у задержанной были изъяты электронные устройства с содержащимися на них данных о месте дислокации и деятельности военнослужащих ВС России группировки «Восток». В отношении украинки было возбуждено уголовное дело следственным управлением ФСБ России по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемую взяли под стражу. Однако личность женщины в интересах следствия не раскрывается.

Вам может понравиться

NI: Американские зенитные ракеты Patriot не спасут Украину

Вашингтон допустил ошибку, предоставив Украине системы Patriot, которые, скорее всего, не принесут значимой пользы, а как тактические средства – в принципе неспособны достичь стратегических целей в продолжающемся конфликте. Такое мнение

Войска РФ нанесли жесткие удары по артиллерии НАТО на Украине

По данным, опубликованным Крейгом Хупером в статье для Forbes, подразделения российской армии активно уничтожают украинскую артиллерию, включая ту, которую получили Вооруженные силы Украины от западных стран. В статье отмечается, что

В Польше заговорили о разрушении экономики из-за ситуации на Украине

В польском издании Myśl Polska появился материал, в котором говорится, что Запад сделал ставку на экономику Украины, в то время как собственное сельское хозяйство европейских стран несет серьезные убытки. Главы