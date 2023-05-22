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22 мая Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видеозапись задержания гражданина России, подготавливавшего теракт в Оренбургской области. На кадрах видно, как сотрудники спецслужб, надели наручники на руки преступника и сопровождают его к служебной машине, пишет РИА Новости.

По словам задержанного, «люди из Украины» связались с ним и предложили сотрудничество. Конкретно ему поручили поджечь релейный шкаф на железнодорожном участке в Новотроицке, чтобы парализовать работу железнодорожной станции. Эту информацию мужчина рассказал во время допроса.

В видеозаписи также показан секретный склад, где задержанный спрятал компоненты для теракта, включая канистру с зажигательной смесью, несколько бутылок и ацетон.

Задержанный утверждает, что украинские заказчики предоставили ему фотографию релейного ящика через мессенджер и пошаговые инструкции о необходимых действиях для проведения саботажа.

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