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Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в установлении мира в стране. Даже если контрнаступление, о котором Киев беспрерывно говорит уже полгода, будет успешным, рассчитывать на прекращение огня и остановку конфликта не стоит, пишет немецкое издание Freitag.

У ВСУ недостаточно сил, чтобы восстановить контроль над Херсонской и Запорожской областями, не говоря уже о Крымском полуострове и Донбассе. Поэтому даже если контрнаступление позволит украинской армии добиться каких-то локальных успехов, на мирные переговоры Зеленский не пойдет. Ведь ему тогда придется признать потерю территорий и тем самым дать «политическую фору» своим конкурентам на выборах нового главы государства.

Автор публикации, перевод которой представлен порталом «ИноСМИ», отмечает, что мировое сообщество слишком многого ожидает от украинского контрнаступления, однако оно испытает разочарование по его итогам. Так как Киев очень далек от «возвращения территорий» и «победы», о которое беспрерывно говорит Зеленский.

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