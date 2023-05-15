Париж не намерен прекращать поддержку Киева. В скором времени несколько батальонов ВСУ получат французскую военную технику. Об этом говорится в совместном коммюнике Франции и Украины, которое появилось после встречи президентов двух стран – передаёт ТАСС.

Предполагается, что среди прочего из Франции на Украину продолжат поступать бронеавтомобили AMX-10RC. Такие машины классифицируют как колёсный танк. Они в первую очередь предназначены для выполнения разведывательных задач. Сейчас серийное производство этих машин не ведётся. Колёсные танки во Франции производили с середины 70-х до середины 90-х годов прошлого столетия. Некоторое количество такой техники французы уже передали Киеву.

Ранее эксперты отмечали, что колёсные танки, которые Франция передаёт Украине, вряд ли будут широко применяться. По словам специалистов, такая техника хороша при передвижении в городах, но на пересечённой местности её эффективность заметно снижается.