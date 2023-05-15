ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Париж не намерен прекращать поддержку Киева. В скором времени несколько батальонов ВСУ получат французскую военную технику. Об этом говорится в совместном коммюнике Франции и Украины, которое появилось после встречи президентов двух стран – передаёт ТАСС.

Предполагается, что среди прочего из Франции на Украину продолжат поступать бронеавтомобили AMX-10RC. Такие машины классифицируют как колёсный танк. Они в первую очередь предназначены для выполнения разведывательных задач. Сейчас серийное производство этих машин не ведётся. Колёсные танки во Франции производили с середины 70-х до середины 90-х годов прошлого столетия. Некоторое количество такой техники французы уже передали Киеву.

Ранее эксперты отмечали, что колёсные танки, которые Франция передаёт Украине, вряд ли будут широко применяться. По словам специалистов, такая техника хороша при передвижении в городах, но на пересечённой местности её эффективность заметно снижается.

Вам может понравиться

Безсонов сообщил, что военные РФ сожгли немецкий танк Leopard на Соледарском направлении

11 мая вечером российские военные сожгли на Соледарском направлении немецкий танк Leopard 2, задействованный ВСУ в попытке контрнаступления. Об этом в своем телеграм-канале рассказал военный корреспондент Даниил Безсонов. Он напомнил,

Политолог Михеев отметил важность ответа на демонстративные поставки крылатых ракет Киеву

Несмотря на то, что противоракетная и противовоздушная оборона РФ способна справится с той угрозой, которую несут в себе британские крылатые ракеты, они все же являются весьма опасными. Все дело в

Новый взрыв в Луганске, сообщается о повреждении фасадов жилых многоэтажек

В Луганске 13 мая вновь прогремел мощный взрыв, вызванный скорее всего атакой украинских боевиков. В Сети появились фотографии, на которых виден большой столб дыма, поднимающийся над жилым кварталом. Местные жители