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FPV-дрон «Упырь» был успешно применен в боевых действиях с противником в зоне СВО. В условиях подавления сигнала системами РЭБ ВСУ он смог нанести удар по укрепрайону украинских военных, ликвидировав личный состав. Соответствующую информацию сообщил представитель компании-производителя данного беспилотника.

FPV расшифровывается, как «first-person view», что в переводе означает «вид от первого лица». За счет особенностей своей конструкции и настроек дрон «Упырь» смог обойти систему радиоэлектронной борьбы ВСУ. Таким образом, данный беспилотник смог зарекомендовать себя с наилучшей стороны во время реальных боевых действий, выполнив задачу по уничтожению укрепленной позиции и живой силы противника.

Представитель производителя дрона «Упырь» также подчеркнул, что устройство оснащалось снарядами, которые военнослужащие собственноручно собирали в полевых условиях с целью экономии серийных боеприпасов. Он также подчеркнул, что сборка FPV-дронов «Упырь» спонсируется с пожертвований, собранных жителями страны. На эти средства уже было укомплектовано 500 единиц новых беспилотников.

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