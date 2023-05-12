Турция и Иран добились значительных успехов в разработке собственных конструкций беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а теперь, в дополнение к этому, обе страны показали, что способны строить для них эффективные морские платформы-носители. Об этом пишет в Forbes обозреватель по делам Ближнего Востока Пол Иддон. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В апреле ВМС Турции ввели в строй свой новый флагман – десантный авианесущий корабль (TCG) Anadolu. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии на верфи Sedef и высоко оценил новое судно. «TCG Anadolu – первый в мире специализированный носитель БПЛА. Наши беспилотники Bayraktar TB3, беспилотный истребитель Kizilelma и легкий штурмовик Hurjet смогут взлетать и садиться на этот корабль», – отметил он.

Турецкий «Анадолу» – скорее десантный вертолетоносец, чем полноценный авианосец. В отличие от суперавианосцев ВМС США, он может поддерживать только авиатехнику с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL). По сути, это мало чем отличается от десантных кораблей Корпуса морской пехоты США, которые также несут F-35B.

После того, как Соединенные Штаты запретили Турции продажу F-35 в 2019 году из-за закупки у России зенитно-ракетных систем С-400, Анкара решила использовать Anadolu в качестве носителя беспилотников. Впоследствии Турция разработала морскую версию своего наиболее известного БПЛА Bayraktar TB2. Представленный в апреле прототип TB3 заметно крупнее и несет больше полезной нагрузки, чем предшественник. Он также имеет складные крылья, что позволяет занимать меньше места на палубе корабля.

«Несомненно, что «Анадолу» будет иметь уникальное воздушное крыло, если Турция выполнит заявленную цель по эксплуатации с его палубы как беспилотников TB3, так и реактивных беспилотных истребителей Kizilelma», – отмечает Иддон, но все же оценивает этот вариант как «менее боеспособный, чем сопоставимые универсальные десантные корабли с F-35B в авиакрыле».

Но Турция – не единственная региональная страна, производящая беспилотники и одновременно говорящая о возможном строительстве авианосцев. У ее соседа Ирана также имеется в работе несколько интересных проектов.

В начале мая бригадный генерал Алиреза Тангсири, командующий «вторым военно-морским флотом» Ирана, подчиненным Корпусу стражей исламской революции (КСИР), заявил, что Иран планирует построить «уникальный» авианосец. «Авианосец, о котором мы говорим, будет обладать значительными возможностями. Помимо самолетов, этот корабль сможет нести большое количество ракетных установок, что сделает его уникальным в мире», – сказал он.

Иранские официальные лица публично говорили о планах Тегерана по строительству авианосцев как минимум с 2014 года. В декабре 2017 года высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Иран технически способен в скором будущем строить 200-метровые военные корабли, «в том числе авианосцы, если правительство выделит соответствующий бюджет».

В настоящее время Иран модифицирует два торговых корабля («Шахид Махдави» и «Шахид Багери») для перевозки самолетов для ВМС КСИР. Выступая на иранском национальном телевидении, Тангсири пояснил, что «Шахид Махдави» будет оснащен четырьмя ракетами с дальностью полета 750 и 300 км, а также тремя палубными вертолетами.

В то же время «Шахид Багери» будет служить носителем дронов. По словам Тангсири, у него будет 180-метровая взлетно-посадочная полоса. Корабль также будет нести на своем борту около 30 быстроходных патрульных катеров класса Ashura.

Западный военно-морской аналитик Х. И. Саттон отметил, анализируя обнародованные фотоснимки «Шахид Багери», что его полетная палуба и трамплины расположены под углом к правому борту корабля. По мнению эксперта, это может быть «обходным решением для надстройки, которая фактически простирается на всю ширину корабля».

Хотя этот факт «означает, что традиционная компоновка авианосца невозможна», но, по мнению Саттона, подобная модификация «позволяет дронам успешно взлетать и приземляться». Но остается до сих пор неясным, какие именно модели беспилотников в конечном итоге Иран будет использовать на этом судне.

Иддон также добавил: «Турецкие и иранские официальные лица нередко склонны преувеличивать свои успехи в строительстве отечественных военных кораблей. В своей речи, посвященной сдаче в эксплуатацию Anadolu, Эрдоган заявил, что 70% компонентов корабля были произведены в Турции. Тангсири также приветствовал успех КСИР в строительстве авианесущих кораблей».

Однако следует учесть, что ни один из этих носителей дронов не был полностью спроектирован и построен с нуля. Anadolu в целом основан на дизайне испанского вертолетоносца «Хуан Карлос I, а Shahid Bagheri – модифицированный контейнеровоз, ранее известный как Perarin, спущенный на воду в 2000 году.

«Хотя эти корабли позволят Анкаре и Тегерану заметно усилить свою военно-морскую мощь и логистическую поддержку для операций далеко за пределами собственных берегов, ни один из них все же не является адекватной заменой полноценному авианосцу», – заключает обозреватель Forbes.