Фонд национального благосостояния выделит 281 млрд рублей на третий этап БАМа-2

https://www.todaykhv.ru/news/economics-and-business/34335/

На третий этап строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали будет выделено 281 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Об этом заявил замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов.

Напомним, первый этап расширения магистрали проходил в 2013-2018 годах и обошелся в 520,5 млрд рублей. Второй этап реализуется с 2018 по 2024 годы. За этот период будет построено 263 объекта, а провозная способность железной дороги – увеличена с 158 до 180 млн тонн. В рамках этапа планируется построить железнодорожную ветку на участке от Тынды до порта Ванино – это более тысячи километров путей, а также мост через Амур и тоннель на Кузнецовском перевале. Цена вопроса – более триллиона рублей.

Потребность в БАМе-2 возникла для обеспечения экспорта якутского угля до дальневосточных портов, прежде всего до Ванино. Действующая Байкало-Амурская магистраль, которую строили еще в советские годы, уже не справляется с потоком грузов.

В отличие от той всесоюзной стройки, когда к работам привлекались все желающие, на этот раз в строительстве участвуют преимущественно Железнодорожные войска. Кстати, с 1974 по 1989 годы они уложили около 1,5 тысяч километров путей – это треть всей протяженности БАМа. Тогда в работах были задействованы около 15 тысяч военных железнодорожников. Сейчас там трудится около 4 тысяч специалистов.

Работа физически сложная и ведется в условиях болот и вечной мерзлоты. Бойцы строят земляные насыпи из скального грунта, который добывают из карьеров, а также восстанавливают или создают притрассовые автодороги. Каждый день они добывают более трех тысяч кубометров скального грунта с помощью тяжелой спецтехники, поэтому должны иметь возможность хорошо отдохнуть и восстановить силы.

Для этого вблизи стройки для военных железнодорожников построили блочно-модульные городки. В городках есть все необходимое для жизни: комфортные спальные места, душевые с горячей водой, даже баня и тренажерный зал. У военнослужащих есть возможность постирать, высушить и погладить одежду, посетить врача. Также им обеспечено трехразовое горячее питание.

Благодаря поварам комбината питания строители БАМа получают полноценный сбалансированный рацион, в котором учитываются нормы по белкам, жирам и углеводам. А с помощью поточной линии обслуживания комбинат может накормить за сутки порядка 350 человек.

Питание организовано по системе «шведский стол», когда каждый солдат может выбрать блюда на первое и второе из нескольких комплексов. Как правило, это два супа, два-три мясных или рыбных блюда, три гарнира, из напитков – кофе, чай, компоты. При этом обязательно в меню присутствуют свежие овощи, но не только в готовых салатах. В столовых всегда действуют салат-бары, где бойцы могут брать понравившиеся овощные нарезки, как из свежих, так и из консервированных овощей. За день каждый получает до 4,4 тысячи калорий.

Меню отличается в зависимости от времени года. Зимой и осенью для профилактики вирусных заболеваний в рацион добавляют чеснок, лук, сало и витамины. Однако разнообразить его могут в связи с госпраздниками или, например, Днями национальных кухонь. Тогда повара угощают солдат пирогами и сладостями. Кроме того, на Пасху они готовят для них куличи, а на Масленицу – пекут блины.

Аналогичные стандарты организации питания действуют и для других родов войск. Армейское меню было пересмотрено в сторону увеличения калоража и пользы блюд в конце нулевых. А еще чуть позже за организацию питания взялись специализированные комбинаты, которые не только готовят вкусные и полезные блюда, но еще и контролируют качество продуктов от поставщиков.