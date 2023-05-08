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В Берлине над Рейхстагом был поднят красный флаг Советского союза. Он был установлен неизвестными лицами возле главного входа в Рейхстаг. Именно такой красный флаг с изображенными на нем серпом и молотом был поднят во время победы красной армии в ВОВ в 1945 году. И теперь красное знамя вновь развевается на ветру рядом с национальным флагом ФРГ.

По мнению экспертов, флаг СССР подняли жители левых взглядов или же русские туристы. По словам политического обозревателя и эксперта Александр Рара, доступ на крышу здания Рейхстага открыт для посещения. Он подчеркнул, что купола, который был в 1945, уже нет. Там находится крыша ресторана с выходом на террасу с красивым видом на Берлин. «На неё фактически каждый может пробраться, туда везут на лифте», – отметил Рар.

Поэтому вполне вероятно, что советский флаг подняли туристы из России. Также обозреватель не исключил возможности, что флаг могли поднять россияне, проживающие в Германии или немцы с левыми взглядами.

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