Россия и Финляндия всё дальше отдаляются друг от друга, при этом являясь соседями. Общий язык в такой ситуации всё равно нужно находить. Так отреагировал на выход России из соглашения о проведении военных инспекций финский бригадный генерал Сами Нурми. Его слова приводят “Известия” со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.

Недавно финская сторона получила уведомление от России, что Москва выходит из указанного соглашения. Оно действовало с 2000 года и предусматривало проведение инспекционных мероприятий в военной сфере.

По словам Нурми, соглашение имело большое значение, поскольку финские и российские высокопоставленные военные общались в лично. После таких встреч было проще решать различные вопросы в телефонных переговорах. Финский генерал полагает, что отказываясь от соглашения Россия “разрывает оставшиеся связи с Западом”.

Финляндия в начале апреля этого года была принята в НАТО. До этого страна десятилетиями сохраняла нейтралитет, не вступая ни в какие военные блоки. В результате пополнения альянса его граница с Россией увеличилась более чем на тысячу километров. Решение о вступлении в НАТО Финляндия приняла после начала специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса. В скором времени в НАТО может быть принята ещё одна скандинавская страна – Швеция. Соответствующую заявку Стокгольм отправил год назад.