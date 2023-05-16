В Финляндии изучают военный конфликт между Киевом и Москвой, делая выводы для подготовки к возможному противостоянию с Россией. Эксперты обратили внимание на некоторые особенности, которые присущи нынешним боевым действиям. Об этом пишет издание “Военное обозрение” со ссылкой на публикации штаба Сухопутных войск Финляндии.

Руководитель исследовательского центра Академии Сухопутных войск майор Петри Песонен, в частности, утверждает, что в случае конфликта с Россией Финляндия должна быть готова к “долгой войне”. Поэтому заранее стоит позаботиться о большом количестве боеприпасов и кадровом резерве.

Особую роль в нынешнем конфликте играют беспилотные летательные аппараты, говорится в публикациях финских военных аналитиков. В этой связи военнослужащих нужно обучать работе с дронами и умению защищаться от них. Эксперты также указали, что ведение современных боевых действий немыслимо без использования танков и возможностей пехоты укреплять свои позиции.

Несмотря на высокую технологичность современных военных действий, традиционная полевая лопата остаётся одним из важнейших элементов в снаряжении пехотинца, подчеркнул упомянутый выше майор Петри Песонен.