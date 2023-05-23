Вчера, 22 мая, украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) проявил необычайную активность в распространении фейков и провокаций. Все началось после проникновения диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородскую область, отмечает издание riafan.ru.

Валерия Ткачева, эксперт регионального исполкома Народного фронта в Москве, журналист и политический обозреватель, рассказала о приемах, которые использует украинский ЦИПсО для распространения страха и разжигания напряженности в российском обществе. В своей статье для ФАН она призвала граждан сохранять спокойствие и критически относиться к «горячим» новостям в любой ситуации.

В работе ЦИПсО можно выделить два основных направления. Во-первых, они заполнили информационное пространство пугающими вбросами и фейками о наступлении на Белгород и захвате ВСУ населенных пунктов области. Эти сообщения, предназначенные для посева паники среди населения, активно распространялись через социальные сети, чаты и Telegram-каналы.

Затем началась активная телефонная кампания, призывающая жителей Белгорода к эвакуации, что еще больше усилило страх и панику среди людей. Интересно отметить, что звонки осуществлялись через мессенджеры из Казахстана.

Целью этих вбросов и провокаций было отвлечение украинцев от потери Бахмута и разжигание внутренних конфликтов в российском обществе. Противник проводит массированную информационную атаку.

Ткачева советует гражданам не отвечать на звонки с незнакомых номеров, особенно если они поступают через приложения, такие как WhatsApp, Viber и другие. Почти на 100% вероятность можно сказать, что это мошенники.