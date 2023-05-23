ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вчера, 22 мая, украинский Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) проявил необычайную активность в распространении фейков и провокаций. Все началось после проникновения диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородскую область, отмечает издание riafan.ru.

Валерия Ткачева, эксперт регионального исполкома Народного фронта в Москве, журналист и политический обозреватель, рассказала о приемах, которые использует украинский ЦИПсО для распространения страха и разжигания напряженности в российском обществе. В своей статье для ФАН она призвала граждан сохранять спокойствие и критически относиться к «горячим» новостям в любой ситуации.

В работе ЦИПсО можно выделить два основных направления. Во-первых, они заполнили информационное пространство пугающими вбросами и фейками о наступлении на Белгород и захвате ВСУ населенных пунктов области. Эти сообщения, предназначенные для посева паники среди населения, активно распространялись через социальные сети, чаты и Telegram-каналы.

Затем началась активная телефонная кампания, призывающая жителей Белгорода к эвакуации, что еще больше усилило страх и панику среди людей. Интересно отметить, что звонки осуществлялись через мессенджеры из Казахстана.

Целью этих вбросов и провокаций было отвлечение украинцев от потери Бахмута и разжигание внутренних конфликтов в российском обществе. Противник проводит массированную информационную атаку.

Ткачева советует гражданам не отвечать на звонки с незнакомых номеров, особенно если они поступают через приложения, такие как WhatsApp, Viber и другие. Почти на 100% вероятность можно сказать, что это мошенники.

Вам может понравиться

Украина опять развивает абсурдную версию об обстрелах российскими ВС Запорожской АЭС

Украинская атомная электростанция в Запорожье была остановлена после обстрела по словам представителей киевского режима. В результате Украина объявила, что в ближайшие десять дней станция будет работать на аварийных дизель-генераторах для

Военкор Лисицын сообщил о подвиге бойцов казачьего отряда «Сибирь»

Казаки из отряда «Сибирь» вели бой с украинскими боевиками в течение 12 часов, сдерживая продвижение противника на флангах Бахмута (Артемовск) и не позволили штурмовикам ВС Украины занять выгодные позиции. Об

Полковник запаса Трухан: операция ЧВК «Вагнер» по освобождению Артемовска сорвала все планы Киева и пережгла личный состав ВСУ

Бойцы ЧВК «Вагнер» смогли подчинить противника своей логике, подорвать его боеготовность и лишить наступательного потенциала. Такое мнение озвучил полковник Центрального аппарата Минобороны России в запасе Владимир Трухан, комментируя завершение операции