Соединенные Штаты не откажутся от поставок на Украину зенитно-ракетных комплексов Patriot даже несмотря на попадание российской ракеты “Кинжал” по двум батареям в Киеве. Однако ВСУ придется перемещать ЗРК, чтобы не подставлять их под удар, пишет издание Express со ссылкой на одного из чиновников Пентагона.

Стоит отметить, что “Пэтриот” представляет собой стационарную систему. Ее развертывание занимает достаточно много времени. Поэтому Киеву придется после гипотетического отражения ракетных ударов ВС РФ тратить несколько часов на то, чтобы сперва свернуть систему, а затем развернуть ее в другом месте.

Напомним, удар по Киеву в минувший вторник позволил ликвидировать зенитно-ракетный комплекс Patriot. Для этой цели была организована “воздушная засада”, передает РИА Новости. Сперва ложные цели заставили ЗРК активироваться, а затем, после вскрытия его позиций, был нанесен удар гиперзвуковыми ракетами “Кинжал”.