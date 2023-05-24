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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украины для ЕС является «чем-то вроде испытательного полигона, лаборатории», где оцениваются возможности вооружения, поставляемого странами континента.

Он отметил, что за период с марта по середину мая Евросоюз отправил в Киев 1300 ракет и 220 тысяч снарядов натовского калибра. Кроме того, ЕС планирует увеличить свой оборонный бюджет на дополнительные 3,5 миллиарда евро, передает «Московский комсомолец».

По словам Борреля, Европе сейчас необходимо расширять производственную базу, выпускать значительно больше боеприпасов, а также изменять подходы к их изготовлению. Чтобы делать это эффективно, как раз и используется Украина, позволяющая точно оценить возможности объединенной Европы.

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