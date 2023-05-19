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По информации обозревателя РИА новости Давида Нармании, страны Запада планируют увеличить производство боеприпасов для украинского режима с целью выпуска не менее миллиона ракет и снарядов в год. Однако представители европейского оборонно-промышленного комплекса выражают сомнения относительно осуществления этого плана.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, что из общего бюджета ЕС будет выделено 500 млн евро, дополнительное финансирование поступит от отдельных государств.

В настоящее время план по увеличению мощностей военного производства требует согласования с Европейским парламентом и Советом ЕС. Власти в Брюсселе заверяют, что не должно возникнуть никаких проблем в этом процессе.

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