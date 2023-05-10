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Украинские войска могут дойти до Ростова-на-Дону, если ЧВК «Вагнер» уйдет из Артемовска (Бахмута), заявил в своем очередном видеообращении основатель компании Евгений Пригожин.

Он пояснил, что несмотря на обещания, Минобороны РФ так и не предоставило «музыкантам» достаточного количества боеприпасов. Это может вынудить их уйти с позиций в Бахмуте и тем самым сдать город украинским боевикам. При этом, заявляет Пригожин, велик риск того, что ЧВК будут объявлены вне закона за измену Родине.

Также предприниматель подчеркнул, что в случае ухода ЧВК «Вагнер» из города ВСУ могут начать стремительное продвижение вперед и выйти на территорию России.

Напомним, ранее Пригожин намеревался вывести “вагнеровцев” из города 10 мая, но затем сообщил о получении снарядов и продолжении боевых действий в Артемовске.

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