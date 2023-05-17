ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Коллективный Запад вступил в новый «холодный» конфликт с Китаем. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на заявление экс-премьера Британии Лиз Трасс.

По словам бывшего премьер-министра Великобритании, руководство Китая продолжает наращивать свой военно-морской флот действительно угрожающими для Запада темпами, а также занимается наращиванием сухопутных сил. При этом, по словам Лиз Трасс, Китай уже успел сформировать союзы с другими государствами, которые хотят нанести поражение свободному миру.

В ходе своего визита на Тайвань, она повторила слова своего преемника на посту британского премьер-министра Риши Сунака о том, что Китай в долгосрочной перспективе является наиболее опасным соперником для Великобритании.

Ранее министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что начало «холодного» конфликта с Китаем является предательством национальных интересов Лондона, поскольку любые глобальные вопросы не могут быть решены в современном мире без участия Пекина.

Вам может понравиться

«РВ»: военные ВСУ прячутся в Артёмовске по подъездам и жалуются, что их заливают огнем

Украинские боевики, все еще пытающиеся оказывать сопротивление в Бахмуте, выложили видеозапись с обстрелом их позиций зажигательными снарядами. Военнослужащие сообщили, что вынуждены прятаться в подъездах домов, чтобы не попасть под удар

Генерал ВСУ Сырский опасается срыва контрнаступления под Бахмутом из-за применения Генштабом ВС России климатического оружия

Командующий Сухопутными войсками ВС Украины генерал Александр Сырский обеспокоен возможным срывом сроков проведения контрнаступления украинской армии под Бахмутом (ранее Артемовск) из-за применения климатического оружия со стороны российского военного командования. По

ВКС России нанесли самый массированный ракетный удар по объектам ВС Украины в Киеве

Жители украинской столицы в ночь на 16 мая стали свидетелями самой массированной атаки на Киев со стороны ВКС России за все время проведения специальной военной операции. Удары по военным объектам