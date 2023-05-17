Коллективный Запад вступил в новый «холодный» конфликт с Китаем. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на заявление экс-премьера Британии Лиз Трасс.

По словам бывшего премьер-министра Великобритании, руководство Китая продолжает наращивать свой военно-морской флот действительно угрожающими для Запада темпами, а также занимается наращиванием сухопутных сил. При этом, по словам Лиз Трасс, Китай уже успел сформировать союзы с другими государствами, которые хотят нанести поражение свободному миру.

В ходе своего визита на Тайвань, она повторила слова своего преемника на посту британского премьер-министра Риши Сунака о том, что Китай в долгосрочной перспективе является наиболее опасным соперником для Великобритании.

Ранее министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что начало «холодного» конфликта с Китаем является предательством национальных интересов Лондона, поскольку любые глобальные вопросы не могут быть решены в современном мире без участия Пекина.