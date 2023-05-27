Издание «УралLIVE» обратилось к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг поэтессы Анны Долгаревой. Ответ бизнесмена опубликовала его пресс-служба.

Долгарева ранее написала стихотворение под названием «Все “Вагнера” попадают в рай», после чего столкнулась с травлей. Поэтесса обратилась к «музыкантам» с просьбой сказать «пару добрых слов», которые помогут вытерпеть свалившуюся на нее критику.

«Конечно же то, что Анна Долгарева написала стихи про ЧВК “Вагнер” — для нас это приятно и это поддержка со стороны народа. И то, что на нее определенный накат идет, ну я думаю, что эти люди не очень дальновидные», — отметил Пригожин.

Людям, недовольным ЧВК «Вагнер», бизнесмен, в свою очередь, дал совет. По его словам, им надо взять в руки оружие и пойти защищать Донбасс. Тогда все «встанет на свои места».