Замдиректора Таврического информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков сообщил о наличии в распоряжении Украины 300 танков, среди которых имеются и западные «Леопарды» с «Челленджерами». Они разбиты на 9 бригад, которые и дадут старт контрнаступлению, передает портал «Свободная пресса».

По мнению аналитика, танки пойдут вперед на выбранном Киевом направлении, чтобы прорвать оборону. Следом за ними отправятся пехотные подразделения.

По мнению Ермакова, трехсот танков вполне достаточно для серьезного контрнаступления. Но вот удастся ли ВСУ достичь своих целей, во многом зависит от российских войск и их подготовленности к отражению контратакующих действий противника.

Напомним, что даже украинские эксперты считают, что контрнаступление приведет к огромным потерям в рядах ВСУ, поэтому сейчас не является целесообразным.