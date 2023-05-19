ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Замдиректора Таврического информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков сообщил о наличии в распоряжении Украины 300 танков, среди которых имеются и западные «Леопарды» с «Челленджерами». Они разбиты на 9 бригад, которые и дадут старт контрнаступлению, передает портал «Свободная пресса».

По мнению аналитика, танки пойдут вперед на выбранном Киевом направлении, чтобы прорвать оборону. Следом за ними отправятся пехотные подразделения.

По мнению Ермакова, трехсот танков вполне достаточно для серьезного контрнаступления. Но вот удастся ли ВСУ достичь своих целей, во многом зависит от российских войск и их подготовленности к отражению контратакующих действий противника.

Напомним, что даже украинские эксперты считают, что контрнаступление приведет к огромным потерям в рядах ВСУ, поэтому сейчас не является целесообразным.

Вам может понравиться

Несколько взрывов раздалось в Кировоградской области Украины, уничтожены военные склады ВСУ

Под массированный ракетный удар ВС РФ, нанесенный в ночь на 18 мая, попали Кировоградская, Житомирская, Полтавская, Одесская, Винницкая и Хмельницкая области, а также Киев. Власти страны пишут, что «все ракеты

Подоляк угрожает русским расправой: «Украина достанет каждого из вас»

Постпредство России при ООН распространило письма с настоятельной просьбой ознакомиться с заявлением начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова, содержащим призывы к насилию по национальному признаку, после того как ООН решило

Командование ВСУ увеличило количество «сбитых» ракет ВС РФ с 18 до 25

Украинское командование продолжает «приписывать» своей ПВО сбитые ракеты, которые даже не запускались Россией. Портал «Военное обозрение» напоминает, что 16 мая Киев заявил о 18 российских боезарядах, которые были якобы сбиты.