Испанская газета «El Pais» прогнозирует, что Киев может перейти в контрнаступление на пяти разных направлениях. Но вероятнее всего, это все же будет Запорожская область, которая якобы является “наиболее перспективной”.

Именно на этом направлении ВСУ могут теоретически выйти к Азовскому морю, а оттуда либо начать наступление на Крым либо как минимум перерезать сухопутный коридор на полуостров, отмечают авторы публикации.

В Херсонской области, которая названа еще одним направлением возможных контратакующих действий ВСУ, требуется форсирование Днепра. Причем на одном из самых широких его участков. Это приведет к серьезным потерям в рядах украинской армии.

Также Киев может попытаться восстановить контроль над Артемовском (Бахмутом) или ударить по Донецку. Но оба этих варианта маловероятны, так как на данных направлениях слишком высока концентрация российских войск.

Еще один сценарий – это начало контратакующих действий в Харьковской области и вторжение на российскую территорию, отмечают эксперты.