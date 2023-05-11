Российские войска, находящиеся в зоне СВО, сейчас заняты, в основном, тем, что перемалывают резервы украинских войск с помощью артиллерии и авиации. Одновременно с этим ВС РФ укрепляет свои оборонительные позиции. Об этом изданию URA.RU рассказали военные эксперты.

Наиболее крупные скопления подразделений украинской армии сейчас наблюдаются в Артёмовске, Угледаре, а также на запорожском направлении – уточнил офицер Народной Милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. Он отметил, что по скоплениям живой силы и техники сейчас бьют российские войска. Также ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, которые расположены в Марьинке и Авдеевке.

Такие удары имеют важное значение в преддверии неоднократно анонсированного контрнаступления ВСУ. Военный аналитик Дмитрий Литовкин в этой связи подчеркнул, что украинская армия вынуждена постоянно откладывать наступательную операцию. В настоящее время ВСУ не хватает техники, и в случае если контрнаступление начнётся сейчас, то оно обернётся полным крахом для Украины, считает специалист.