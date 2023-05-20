Украинские войска потеряли Бахмут (Артемовск), о чем ранее заявил основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин. Военные эксперты считают, что с одной стороны победа в этой битве является серьезным достижением, но с другой она развязывает ВСУ руки, чтобы перейти в давно анонсированное контрнаступление, передает “Московский комсомолец”.

Так, командир батальона “Восток” Александр Ходаковский призвал начинать отсчет времени до контратакующих действий ВСУ. Он напомнил, что Киев намеревался завершить подготовку к наступлению 20 мая и сделал все возможное, чтобы уложиться в этот срок. Кроме того, его подстегнет потеря Артемовска.

Эксперты поясняют, что Киев в стремлении удержать контроль над Бахмутом, перебрасывал туда крупные силы. Сейчас он может не делать этого, а начать контрнаступление.

Впрочем, ряд аналитиков напоминает, что битва за Бахмут не совсем завершена. Украинские войска базируются в Константиновке и Часовом Яре, в Славянске и Краматорске. Из этих населенных пунктов они могут вновь пойти на Артемовск, чтобы отбить город у российских войск.