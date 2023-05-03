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Как отмечает в своем материале издание «Аргументы и Факты», вооруженные силы Российской Федерации наносят регулярные удары по резервам украинской армии, чтобы сорвать анонсированное контрнаступление.

При этом начальник российского Генштаба генерал Валерий Герасимов молчит о планах российской армии и местах сосредоточения основных сил ВС России в зоне СВО, а узнать об уничтоженных складах и резервах ВСУ можно только из ежедневных сводок Министерства обороны.

По словам военного эксперта и генерал-лейтенанта Анатолия Хрулева, начальник Генштаба ВС России реализует на фронте тактику изматывания противника, навязывая ему позиционные бои, в которых последний несет огромные потери. Эксперт уверен, что «силы ВСУ уже на исходе», однако полный разгром станет возможен после провала контрнаступления.

Военный аналитик Борис Джерелиевский уверен, что украинские политики и руководство ВСУ «наговорили лишнего», что позволило российским силам нанести серию упреждающих ударов по резервам и складам ВСУ. Поэтому запланированное на начало мая контрнаступление из-за серьезных потерь украинской армии и было перенесено, как минимум, на несколько недель.

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