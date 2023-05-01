В результате удара по Павлограду российские ВС уничтожили более 300 тонн боеприпасов. По мнению украинских экспертов на складах и в эшелонах могли находиться и британские снаряды с обедненным ураном.

Аналитики рассказали, что детонация после мощного ракетного удара продолжалась на протяжении нескольких часов, взрывались боеприпасы всех типов, включая снаряды и ракеты, от которых были видны дымные следы.

Напомним, что буквально несколько дней назад сообщалось о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном для танков «Челленджер 2». Представители британского Минобороны заявляли, что это боеприпасы якобы абсолютно безвредны для человека.

Не исключено, что снаряды с обедненным ураном уничтожены ударом по складам в Павлограде, пишет портал «Военное обозрение». В этом случае они уж точно не нанесут никакого вреда.