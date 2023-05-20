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Глава польского кабинета министров Павел Шрот заявил, что найденная боеголовка ракеты под Быдгощем была изготовлена из бетона. По его словам, это было сделано с целью дезориентации украинской противовоздушной обороны. Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал данное заявление польского чиновника журналистам РИА Новости.

По словам эксперта, ракеты являются достаточно дорогостоящими, поэтому их не будут использовать для дезориентации средств ПВО. Это крайне нерационально и нелогично, даже при условии, что боевая часть будет заменена бетоном. «Для меня это какая-то сказка», – отметил Сивков. Он также добавил, что с целью противодействия ПВО применяются специальные постановщики помех.

Напомним, что 27 апреля польскими властями было сообщено об обнаружении обломков «неопознанного воздушного военного объекта» на расстоянии 15 километров от Быдгоща. Как оказалось, что происшествие произошло еще в декабре 2022 года, о чем власти Польши были осведомлены.

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