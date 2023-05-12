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Медленно, но уверенно Украина истощает резервы. Через украинскую армию прошло примерно 1,8 миллиона человек, причем 40 процентов из них – это потери, рассказал порталу «Военное дело» эксперт Владислав Шурыгин.

Он отметил, что даже по нижней планке в 10 процентов Киев уже потерял убитыми не менее 180 тысяч человек. Помимо этого, минимум 25 тысяч числятся пропавшими без вести. Около 300 тысяч с ранениями отправлены в госпитали либо уволены с военной службы. В результате как раз и получается около 40 процентов.

Аналитик сообщил также, что ВСУ могут привлечь еще около миллиона человек, включая 17 и 18-летних граждан, а также женщин. По мнению Шурыгина, это вполне реальная перспектива, так как Запад делает все возможное для продления конфликта.

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