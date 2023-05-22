Военные эксперты, в том числе и западные, продолжают прогнозировать, как может сложиться контрнаступательная операция, о которой уже длительное время говорят в Киеве. Своё мнение для издания The Hill высказал американский офицер в отставке Харлан Ульман – передаёт РИА “Новости”.

По мнению Ульмана, контрнаступление ВСУ может быть похоже на провальную операцию Вермахта в Арденнах времён Второй мировой войны. В 1944 году немецкая армия, которую уже теснили союзники по всем фронтам, пошла на отчаянный шаг. Немцы начали контратаку на войска Англии и США в Бельгии. Элемент неожиданности дал свои плоды – союзники были отброшены, но это ничего кардинально не поменяло. Со временем наступление американских и британских войск на том же направлении продолжилось. Примерно по такому же сценарию может развиваться контрнаступление ВСУ против российских войск, считает Ульман.

В итоге, как полагает эксперт, контрнаступательная операция, которую начнут ВСУ, закончится падением Киева.