Разрекламированное приложение виртуальной карты «Подорожник» является еще одной попыткой чиновников Смольного «впарить» людям новую и бесполезную систему, заявил ведущий аналитик Института региональной экспертизы Илья Турманидзе.

Специалист в своем ТГ-канале отметил, что «очередное ноу-хау» властей Северной столицы не решает проблем петербуржцев. Кроме того, они и раньше могли воспользоваться этими функциями.

«Не надо нам личные кабинеты, дайте людям турникеты, которые принимают банковские карты, и оплату в автобусах за наличные, а в своем личном кабинете сидите сами. Сам спикер Бельский подключился к рекламе лже-ноу-хау и заявил, что его дети уже пользуются картой подорожник и город уверенно идёт по пути цифровизации», — написал Турманидзе.

Ряд СМИ ранее опубликовали статьи о том, что петербуржцы могут создать собственный аккаунт на сайте общественного транспорта, а также на портале ГКУ «Организатор перевозок». Он якобы позволит пополнять единые электронные билеты на проезд в общественном транспорте и отслеживать историю поездок.

Власти Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова запустили транспортную реформу еще в апреле 2022 года. Однако за 12 месяцев она так и не смогла продемонстрировать существенных результатов, лишь осложнив процесс передвижения по мегаполису.