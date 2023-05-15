Лишить российских военных возможности передвигаться. Это главная цель ударов беспилотников ВСУ по нефтебазам, которые расположены в регионах, находящихся недалеко от зоны проведения специальной военной операции. Такую точку зрения в беседе с изданием URA.RU высказал военных эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Специалист пояснил: нефтебазы в некотором смысле лёгкие цели. На таких объектах находятся огромные ёмкости с тонкими стенками – в них хранятся бензин, масла и другие горюче-смазочные материалы. Тимошенко добавил, что уничтожение таких объектов на некоторое время ограничивает передвижение военной техники – для устранения проблемы нужно организовать новый подвоз топлива, его хранение и так далее.

В последнее время беспилотники ВСУ нанесли несколько ударов по нефтебазам, расположенным в Брянской области. Эксперты ранее рассказывали, что у таких атак есть и ещё одна цель. Киевские власти таким образом создают иллюзию успешных операций на российской территории у украинской общественности.