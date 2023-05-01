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Попытки дронов ВСУ атаковать российские атомные электростанции направлены лишь на общественное мнение с целью “запугать россиян вторым Чернобылем”. Такое мнение в беседе с изданием URA.RU высказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Ранее стало известно, что ВСУ пытались атаковать с помощью дрона атомную электростанцию в городе Курчатове (Курская область). Российские ПВО действия беспилотника пресекли.

По словам Тимошенко, атаки дронов на АЭС с военной точки зрения имеют мало смысла. Эксперт подчеркнул, что такие объекты изначально проектировались, чтобы выдержать падение самолёта. В лучшем случае дрон может лишь повредить турбинный или электрогенераторный цеха, однако с реактором ничего не произойдёт. Он продолжит работу, и никакой катастрофы не случится.

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