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Военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников уверен, что Польша и Литва имеют скрытые планы по вторжению на территорию Республики Беларусь. По его словам, разработку такого сценария польские военные ведут на протяжении последнего 15-летия.

Эксперт подчеркнул, что польская армия была полностью перевооружена. Ее арсенал был пополнен натовской техникой на сумму более 500 миллиардов евро. Однако, по мнению Иванникова, провокация возможна не столько со стороны Польши, сколько от литовцев. Ведь именно в Литве сосредоточены силы, намеревающиеся отобрать часть белорусских земель.

Иванников уверен, что Польша мечтает завладеть Гродненской и Брестской областями, которые поляки считают своими землями. По их мнению, в 1939 году СССР незаконно отобрал эти территории. И данная угроза для Белоруссии является весьма серьезной, так как в военном отношении Литва и Польша все же сильнее. Поэтому Минск может рассчитывать только на помощь России.

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