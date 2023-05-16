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Граждане, призванные в первую волную мобилизации, скоро начнут сталкиваться с психологической усталостью, которая кроме прочего возникает от непонимания сроков службы. В этой связи в России следует провести вторую волну мобилизации. Такую точку зрения высказал у себя в телеграм-канале военный эксперт Владислав Шурыгин – его цитирует Pravda.ru.

По мнению Шурыгина, увольнять в запас мобилизованных нужно будет уже осенью, по истечению года службы. В противном случае, есть риск социального напряжения среди мобилизованных и тех, кто связан с ними родственными или дружескими узами. За несколько месяцев до увольнения в запас в России стоит начать новую волну мобилизации, полагает специалист. Он также отметил, что в России нужно создавать мобилизационную систему, которая рассчитана на продолжительные военные действия.

О проведении частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил в сентябре прошлого года. По её итогам в армию было призвано немногим более 300 тысяч граждан из запаса. Приоритет отдавался тем, кто имел боевой опыт и востребованную военно-учётную специальность.

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