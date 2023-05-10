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Российские войска срывают планы ВСУ по контрнаступлению. Для этого они уничтожают склады с боеприпасами, техникой и пункты размещения личного состава. Соответствующие боевые задачи выполняются с помощью высокоточных ракетных ударов. Об этом “Известиям” рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Специалист уточнил, что ВСУ перешли от стадии планирования контрнаступления к его подготовке. Сейчас на линию фронта перебрасываются эшелоны с техникой и военнослужащими. В этой связи одна из главных задач российской армии – осложнить подготовку ВСУ к контрнаступлению путём уничтожения тыловых резервов.

На этом фоне, отметил Шурыгин, тактика применения высокоточного оружия российской стороной поменялась. Вместо уничтожения критически важной инфраструктуры началось уничтожение резервов и складов.

Киевские власти неоднократно заявляли о готовящемся контрнаступлении. Но точных сроков не называли, говоря о “весенне-летнем периоде” этого года.

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