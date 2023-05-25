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Бои на западных окраинах Артёмовска (Бахмута) переходят в разряд позиционных. Сейчас город полностью находится под контролем российских сил. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин – передаёт “МК”.

Российские силы контролируют Артёмовск уже почти неделю. ВСУ, похоже, смирились с потерей города и сейчас устраивают оборонительные позиции в населённых пунктах, которые находятся неподалёку: Константиновке и Часовом Яре. По словам Рожина, на северо-западе и юго-западе от Артёмовска всё ещё продолжаются бои, однако пока ни одна из сторон не решается начать наступление. Из-за дождей “поля снова развезло” – рассказал специалист.

Об освобождении Артёмовска стало известно 20 мая. Сначала об этом заявил основатель ЧВК “Вагнер”, затем информацию подтвердило Минобороны РФ. Накануне основатель частной военной компании Евгений Пригожин заявил, что подразделения ЧВК покидают город и передают контроль над его территорией российской армии.

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