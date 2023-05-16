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Украинская армия пользуется разведданными, которые предоставляют ей западные союзники. Это главное преимущество ВСУ в боях за Артёмовск (Бахмут). Такое мнение высказал военкор издания “Украина.ру” Василий Ткач. Об этом он рассказал порталу URA.RU.

Натовские разведывательные средства довольно обширные и высокотехнологичные. К примеру, самолёты разведчики, вылетающие из Румынии, могут “смотреть” очень далеко, отметил Ткач. Кроме того, у западных стран довольно много космических спутников, как государственных, так и частных. Все они также могут быть источниками разведданных, которые позволяют находить в обороне ВС РФ слабые места и наносить удары по ним, уточнил эксперт. Сюда же можно отнести и большое число беспилотников в распоряжении ВСУ. Эти летательные аппараты также позволяют вести эффективную разведку.

Военкор также обратил внимание, что ситуация в Артёмовске в целом находится под контролем российских сил – ВСУ боятся стягивать к этому городу значительные резервы и давать генеральное сражение. В случае, если украинское командование подтянет войска, по ним может нанести удар российская армия.

Ожесточённые бои за Артёмовск продолжаются уже многие месяцы. Сейчас большая часть города контролируется российскими силами. Укреплённые районы ВСУ остались только в западной части Артёмовска.

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